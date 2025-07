The Walking Dead: Daryl Dixon per finire con la stagione 4 Il viaggio di Daryl Dixon si sta avvicinando alla fine, ma non senza un capitolo finale.

HQ Durante il Comic-Con di San Diego di questo fine settimana, è stato confermato che The Walking Dead: Daryl Dixon è stato rinnovato per una quarta e ultima stagione. Le riprese del finale di otto episodi inizieranno a luglio, con location sparse tra Madrid, Bilbao, Galizia, Andalusia, Segovia e Toledo. "Daryl Dixon è stato un viaggio incredibile", ha detto l'attore protagonista Norman Reedus. "Questa non è solo una fine, è una celebrazione di ciò che abbiamo condiviso insieme". Anche Melissa McBride (Carol) ha condiviso la sua gioia per aver continuato le riprese in Europa: "C'è ancora così tanta storia da raccontare". La stagione 3 debutterà il 7 settembre in streaming, seguendo l'emozionante viaggio di Daryl e Carol verso casa: un percorso, in vero stile The Walking Dead, pieno di pericoli e terreni sconosciuti. I nuovi membri del cast per la quarta stagione includono Eduardo Noriega, Óscar Jaenada e Alexandra Masangkay.