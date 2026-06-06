The Wandering Village da espandere con il DLC The Last Leviathan

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Se vi siete divertiti a costruire paesaggi urbani e villaggi straordinari a The Wandering Village, abbiamo delle ottime notizie da condividere. Durante il Wholesome Games Showcase, lo sviluppatore Stray Fawn Studio era presente per confermare che il gioco avrà presto un'espansione enorme.

Il DLC è conosciuto come The Last Leviathan e introduce una creatura anfibia enorme con molto spazio per costruire una comunità fiorente sulle sue spalle. Il DLC porterà nuovi edifici, risorse, un albero tecnologico diverso, "ore di contenuti nuovi". Debutterà insieme a un "grande aggiornamento gratuito" che mira ad approfondire l'interazione tra Onbu e la nuova creatura, aggiungere nuove meccaniche di temperatura corporea e umore, cosmetici freschi e un nuovo bioma dell'Oceano Artico.

Non conosciamo ancora i piani di lancio del DLC, ma restate sintonizzati perché senza dubbio ci sarà altro da condividere prima o poi. Per il momento, dai un'occhiata ad alcune nuove immagini dell'espansione The Last Leviathan qui sotto.