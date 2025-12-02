The Wayward Realms si sta allontanando da Unreal Engine perché avere un proprio motore "ci posiziona per offrire un gioco molto migliore"

Lo sviluppatore OnceLost Games ha deciso di apportare un cambiamento serio al modo in cui realizza il suo prossimo RPG fantasy, The Wayward Realms. In un nuovo post sul blog Steam, lo studio ha rivelato che sta eliminando Unreal Engine per invece realizzare il gioco con una propria tecnologia proprietaria che aumenterà la sua flessibilità e altrimenti "ci posizionerà per offrire un gioco molto migliore."

La dichiarazione completa spiega che i recenti feedback dei fan sul progetto hanno portato al cambiamento, e apparentemente in meglio, poiché OnceLost spiega come questo migliorerà l'intero complesso.

Si nota che il loro motore permetterà al gioco di girare a 30+ FPS su "laptop di dieci anni fa senza GPU dedicate" e che supporterà persino lo stesso frame rate sulla prima generazione Nintendo Switch, il che significa che il supporto alle console non sarà un problema. A questo si aggiunge una mappa "quattro volte più grande di Manhattan" che si carica in meno di un secondo e offre un avvio quasi istantaneo, un tempo di caricamento per l'intero motore che dura 300 millisecondi (che ha "già più che raddoppiato la nostra velocità di sviluppo") e un supporto completo per le modding comunitarie.

Anche se tutto questo è entusiasmante, il problema è che un cambiamento così grande significherebbe che il gioco sarà ora in ritardo rispetto ai tempi previsti e non sarà disponibile ai finanziatori Kickstarter fino a giugno 2026, e poi un periodo pubblico di Accesso Anticipato nei mesi successivi. Tuttavia, aspettatevi ulteriori aggiornamenti sul gioco a partire dal 3 dicembre.