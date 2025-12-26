The Well's Blessing prende ispirazione da Una breve escursione, La via di Chihiro e Nintendo 64

The Well's Blessing è un puzzle d'avventura informale che segue tre adolescenti in una narrazione di formazione. Ognuno dei personaggi principali ha una sua ragione per avventurarsi nei boschi, e Gerard San Miguel Navarro dello sviluppatore Big Stretch ha rivelato alcune delle principali ispirazioni che hanno aiutato la loro avventura a nascere.

"Uno dei riferimenti più importanti è una breve escursione. Non solo visivamente, ma anche in altri modi," ci ha detto Navarro alla BIG Conference. "Ma sì, ci piace molto il tipo di, come hai detto, l'aspetto PSX, Nintendo 64 perché ci porta alla nostra storia di ritorno a casa."

"Ed è una storia su adolescenti che crescono, quindi ho trovato interessante prendere questo modo, quasi troppo digitale, troppo strano, astratto di dispiegare un mondo naturale e cercare di farne una storia," ha continuato. Navarro ha anche fatto riferimento a Il viaggio di Chihiro, in particolare riferendosi agli animali antropomorfi del gioco, poiché gli elementi soprannaturali hanno permesso a lui e al suo team di esplorare ulteriori simbolismi con i temi del gioco. "Sta succedendo qualcosa di soprannaturale ma in realtà si tratta di qualcosa di super personale, realistico e reale," spiegò.

Per ulteriori discussioni su The Well's Blessing, dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto: