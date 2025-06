The Wheel of Time La star principale commenta la cancellazione shock dello show

HQ

Anche se The Wheel of Time non era un nome familiare come altre epopee fantasy come Game of Thrones, è stato un progetto ben accolto e spesso visto che è diventato una serie di punta per Prime Video. È per questo motivo che ha scioccato molti il fatto che lo spettacolo sia stato cancellato poco dopo il debutto della sua terza stagione, cosa che è stata presto attribuita all'immenso costo necessario per realizzare la serie e non alle scarse cifre degli spettatori.

A seguito di questa scelta sorprendente, la protagonista dello show, Rosamund Pike, è andata su Instagram per condividere un breve messaggio sulla cancellazione, come è stato notato da Collider. In un brevissimo testo che accompagna un'immagine sul set della trama di Rhuidean, Pike spiega:

"Forse sentivo che la fine stava arrivando e volevo incanalare l'angoscia e la rabbia verso il cielo".

Mentre i fan sembrano desiderosi di saperne di più dallo show, sembra improbabile che Amazon e Prime Video si sposteranno e alla fine cercheranno di fare una quarta stagione o forse più.