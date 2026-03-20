The Wheel of Time Nuova serie animata, videogioco e film in lavorazione dal produttore Arcane

HQ

La serie live-action The Wheel of Time di Amazon forse non era l'epopea fantasy che sperava, ma l'IP ha comunque molto potenziale. Sta arrivando un grande sforzo per creare il franchise The Wheel of Time di Robert Jordan, in collaborazione tra il proprietario della proprietà intellettuale iwot Studios e il produttore di Arcane e il veterano di Riot Games/League of Legends Thomas Vu.

Secondo Variety, verranno realizzati un nuovo videogioco, film d'animazione e una nuova serie animata basata su The Wheel of Time, con l'obiettivo di ampliare la portata del franchise. Questi progetti saranno distinti dai film di Wheel of Time già annunciati e dal prossimo RPG open-world di iwot Games Montréal.

"Vedo un'enorme opportunità nell'espandere 'The Wheel of Time ' in esperienze narrative completamente autentiche, integrate, interattive e animate," ha detto Thomas Vu. "La profondità della mitologia fornisce una base per una crescita sostenuta e multipiattaforma del franchise."

"Thomas ha costantemente dimostrato la capacità di scalare mondi narrativi in franchigie globali di intrattenimento", ha detto Rick Selvage, CEO di iwot Studios. "Il suo background all'intersezione tra narrazione, tecnologia e architettura dei franchise lo rende particolarmente adatto ad aiutare a espandere 'The Wheel of Time ' in nuovi formati immersivi. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con Thomas e Anthony mentre portiamo il prossimo capitolo di 'The Wheel of Time ' al pubblico di tutto il mondo."

Con Westeros e il mondo di Ghiaccio e Fuoco che attirano ancora gli occhi, un nuovo film del Signore degli Anelli in arrivo, Netflix che prepara uno show di Magic: The Gathering e una serie di nuovi film su Narnia, sembra che il fantasy epico stia tornando in grande stile. Soprattutto ora che The Wheel of Time cerca davvero di affermarsi come un grande franchise multimediale.