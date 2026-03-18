The White Lotus rafforza il cast della quarta stagione con Kumail Nanjiani e Chloe Bennet

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Sappiamo che una quarta stagione di The White Lotus è in arrivo e che porterà la serie drammatica sulla Costa Azzurra, un ritorno in un'ambientazione europea mozzafiato dopo un periodo in Thailandia. Ma oltre a questo, stiamo aspettando ulteriori informazioni ufficiali dalla serie, qualcosa che ci è appena stato consegnato.

HBO Max ha confermato che un gruppo di star si sono iscritti per il prossimo giro di episodi. Ci sono pochi nomi importanti, inclusi un paio di star Marvel, in particolare Kumail Nanjiani e Chloe Bennet. A parte questi due, aspettatevi di vedere Max Greenfield, Charlie Hall e Jarrad Paul nello show.

Non è prevista una data di anteprima fissata per The White Lotus: Stagione 4, ma dato che il cast è ancora in fase di scelta e la produzione deve ancora iniziare, una ragionevole ipotesi è che la serie drammatica tornerà nel 2027.