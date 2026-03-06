The Wild Robot titolo sequel, regista rivelato

HQ

DreamWorks Animation ha ottenuto un grande successo quando ci ha dato The Wild Robot. Essendo uno dei film d'animazione più noti degli ultimi anni, ha toccato le corde del cuore di giovani e anziani, dando vita sullo schermo al libro per bambini creato dallo scrittore Peter Brown. Si vociferava per un sequel da tempo, ma si ritiene che ora un altro film sia ufficialmente in sviluppo presso DreamWorks.

Questo proviene da TheWrap, che riporta che il seguito The Wild Robot si chiamerà The Wild Robot Escapes. Questo seguirebbe il titolo del secondo libro di Brown, che immagino adatterebbe il film. Chris Sanders, il regista originale di The Wild Robot, non dirige più, anche se sta scrivendo la sceneggiatura.

Troy Quane sarà il regista, con Heidi Jo Gilbert coinvolta come co-regista. Quane è uno dei registi dietro il film d'animazione nominato all'Oscar Nimona, e Gilbert ha lavorato al Wild Robot originale, così come a Il Gatto con gli Stivali: L'ultimo desiderio e I Croods: New Age.