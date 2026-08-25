The Witcher 3 Remastered uscirà come aggiornamento gratuito questo settembre

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Geralt si rifiuta di ritirarsi. Come se la nuova espansione non fosse già abbastanza, è stato annunciato anche The Witcher 3: Wild Hunt Remastered. Sarà lanciato questo settembre come upgrade gratuito per tutti coloro che possiedono già il gioco.

La nuova versione offre al RPG, ormai undicienne di età, un'altra revisione tecnica e visiva. La lista dei miglioramenti è ampia, inclusi grafica e gameplay significativamente migliorati. In altre parole, sembra un buon motivo per tornare all'epica avventura di Geralt.

Inoltre, abbiamo anche Songs of the Past, la nuova espansione in cui Doug Cockle torna nei panni di Geralt più di un decennio dopo il lancio del gioco originale. L'espansione segue Blood and Wine, che in precedenza era considerato l'ultimo capitolo della storia di Geralt.

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