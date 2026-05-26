The Witcher 3: Wild Hunt avrà una diretta speciale per l'anniversario questo giovedì

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La tanto tanto voce della nuova espansione di The Witcher 3 sarà finalmente annunciata giovedì? Beh, qualcosa è sicuramente in programma, dato che CDPR ha annunciato una diretta in diretta per l'anniversario per celebrare la partita, prevista per questo giovedì alle 17:00 CEST.

Durante la diretta, gli sviluppatori Kacper Niepokólczycki e Magdalena Zych parteciperanno e sembrano concentrarsi in qualche modo su Toussaint, l'area introdotta in Blood and Wine che è rapidamente diventata una delle preferite di molti di noi.

Cosa altro proporrà esattamente lo stream rimane un po' un mistero, e CDPR non ha ancora rivelato dettagli oltre ai partecipanti e al fatto che è collegato a Blood and Wine. Ma a giudicare dalle voci precedenti, molti credono e sperano che ci verrà offerto sia nuovi contenuti sia piani futuri legati ai giochi di The Witcher.