The Witcher 3: Wild Hunt festeggia il suo 10° anniversario

Sono passati dieci lunghi anni da quando The Witcher 3: Wild Hunt è stato rilasciato per la prima volta - e CD Projekt Red festeggia con un nuovo trailer che ci fa (quasi) versare una lacrima o due nostalgiche. Viene rivelata una serie di momenti memorabili del gioco che include anche diverse scene aggiornate e nuove voci registrate dal cast.

Nel trailer, torniamo a Kaer Morhen, dove Geralt, Ciri, Yennefer, Triss e il resto del colorato cast si riuniscono intorno a un falò per ricordare le loro avventure. Mentre le immagini scorrono veloci, sentiamo Geralt ringraziare direttamente i giocatori.

CD Projekt Red non ha annunciato alcuna nuova versione o espansione, ma questo è solo per celebrare e ricordarci l'enorme impatto che il gioco ha avuto, perché non c'è dubbio che pochi altri giochi siano riusciti a combinare narrazione, open world e peso emotivo allo stesso modo di The Witcher 3.

Quali sono i tuoi ricordi preferiti del gioco?