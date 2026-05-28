The Witcher 3: Wild Hunt ottiene nuovi requisiti minimi per PC prima dell'uscita di Songs of the Past

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The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco di undici anni, ma questo non significa che sarà necessariamente una passeggiata per il tuo PC, indipendentemente dalle tue specifiche. Con una nuova espansione ufficialmente confermata per il prossimo anno, CD Projekt Red sta aumentando i requisiti minimi di sistema per The Witcher 3.

Come illustrato in un nuovo post sul sito di supporto tecnico di CD Projekt Red, nel prossimo aggiornamento per The Witcher 3: Wild Hunt, i requisiti minimi di sistema stanno aumentando notevolmente. Innanzitutto, il gioco sarà compatibile solo con Windows 11, così come Cyberpunk 2077, dato che Microsoft ha interrotto il supporto per Windows 10 nell'ottobre dello scorso anno. Questo significa che le CPU supportate su Windows 11 e le GPU con supporto attivo per i driver per Windows 11 saranno le uniche CPU e GPU che potrai usare in futuro. Vale anche la pena notare che gli HDD non saranno più supportati, il che potrebbe essere un vero peccato per chi non ama i lunghi tempi di caricamento.

Le specifiche specifiche minime sono elencate di seguito:

CPU: AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-8400

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB

VRAM: 6 GB

RAM: 12 GB

Spazio: 70 GB SSD

Sistema operativo: Windows 11 a 64 bit

Questo è un po' lontano dagli attuali requisiti minimi di Steam, che riflettono ancora la versione pre-Songs of the Past del gioco. Sono le seguenti:

Sistema operativo: Windows 7 a 64 bit, Windows 8 a 64 bit (8.1)

PROCESSORE: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / APU AMD A10-5800K (3.8GHz)

MEMORIA: 6 GB RAM

GRAFICA: GPU Nvidia GeForce GTX 660 / GPU AMD Radeon HD 7870

DIRECTX: Versione 11

SPAZIO: 50 GB di spazio disponibile

The Witcher 3: Wild Hunt ora richiede il doppio della RAM rispetto a quanto faceva, oltre a una CPU e una GPU molto più potenti per le impostazioni minime. I nuovi minimi non sono troppo lontani dai vecchi requisiti consigliati per PC, ma sono comunque un vantaggio significativo anche in quel caso. Se non vuoi aggiornare il PC per un aggiornamento di un gioco vecchio di dieci anni, CD Projekt Red consiglia di restare con una versione più vecchia di The Witcher 3: Wild Hunt. Questi nuovi requisiti potrebbero anche spiegare perché la terza espansione non è ancora stata annunciata per Nintendo Switch.