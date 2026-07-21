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È stato confermato un paio di mesi fa che CD Projekt Red stava effettivamente realizzando un'altra (e molto, molto, molto probabile) ultima espansione per The Witcher 3: Wild Hunt, nota come Songs of the Past. Prima di questa conferma, mentre le voci circolavano sfrenate, molti hanno iniziato a sperare che questa espansione sarebbe stata lanciata nel 2026, ma questo è stato interrotto quando CDPR ha anticipato una finestra di lancio per il DLC nel 2027. Lo studio polacco ha però confermato che presto sarebbero state condivise altre notizie sull'espansione, in particolare alla Gamescom.

Ora abbiamo un aggiornamento su questo fronte, dato che CDPR ha rivolto i social media per confermare The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past farà un'apparizione al Gamescom Opening Night Live quando il grande evento si terrà alle 19:00 BST/20:00 CEST del 25 agosto.

Non è chiaro se questo porterà poi a una presenza maggiore dell'espansione alla vera convention tedesca, ma se aspettavi con ansia notizie su cosa offrirà questa espansione, come estenderà e collegherà la storia di Geralt di Rivia, e anche come preparerà le basi per The Witcher 4, questa apparizione è probabilmente ciò a cui dovresti prestare attenzione.