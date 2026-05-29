The Witcher 3: Wild Hunt terza espansione ufficialmente confermata per salire sul palco alla Gamescom di quest'anno

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Proprio questa settimana abbiamo visto l'annuncio che The Witcher 3: Wild Hunt avrebbe ricevuto una terza e (quasi sicuramente) ultima espansione in Songs of the Past. Per ora abbiamo solo un titolo e un poster su cui basarci, ma recentemente abbiamo anche ricevuto la conferma di quando vedremo di nuovo il ritorno di Geralt.

Come pubblicato da Geoff Keighley su Twitter/X, The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past sarà svelato alla Gamescom. Considerando che Keighley ha rivelato questo, è probabile che la presentazione dell'espansione farà parte di Opening Night Live, che si terrà il 25 agosto. Non ci sono altre informazioni, ma speriamo di vedere una data di uscita aggiunta anche a Songs of the Past. Forse anche una demo giocabile per i fan presenti allo showcase.

Songs of the Past dovrebbe uscire nel 2027 e, dato che dovrebbe fungere da ponte tra The Witcher IV e The Witcher 3: Wild Hunt, è possibile che questo significhi che il primo gioco uscirà nel 2028 invece che il prossimo anno. Dovremo aspettare e vedere, ma anche se un anno di uscita doppia di The Witcher sembrasse il sogno, potrebbe essere troppo bello per essere vero.