The Witcher 3: Wild Hunt vende 65 milioni di copie, il CEO di CDPR vede la nuova espansione come un "primo incontro con l'universo di The Witcher"

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Sono passati più di dieci anni da quando abbiamo preso per la prima volta le nostre spade d'acciaio e argento e siamo partiti per avventure nel Continente come Geralt di Rivia alla ricerca della sua figlia adottiva Ciri a The Witcher 3: Wild Hunt. I giocatori adorano il gioco con tutto il cuore, come dimostrato dall'ultimo traguardo di vendita celebrato da CD Projekt Red.

Nell'ultimo brief finanziario dell'azienda, vediamo che The Witcher 3: Wild Hunt ha venduto più di 65 milioni di copie. Questo lo colloca saldamente all'ottavo posto tra i giochi più venduti di tutti i tempi, appena dietro a Terraria con 70 milioni di copie. Se per caso non hai ancora giocato a The Witcher 3, non c'è motivo di preoccuparti se vuoi iniziare a giocare quando uscirà Songs of the Past.

Infatti, Michał Nowakowski, CEO di CD Projekt Red, ha confermato che è un'ottima introduzione non solo alla storia di Geralt, ma all'universo di The Witcher nel suo complesso. "Vediamo anche un grande potenziale per Songs of the Past per diventare il primo incontro con l'universo di The Witcher, così come l'inizio di una nuova avventura, per molti giocatori - anche mentre attendiamo l'uscita di The Witcher 4," scrive.

Nowakowski ha anche descritto la terza espansione come "un'avventura eccellente, e un viaggio nei ricordi, prima di passare il testimone a Ciri nel prossimo The Witcher 4." Anche se nulla è ancora ufficialmente confermato, forse questo significa che invece di continuare la vita di Geralt a Toussaint, dove sembrava essersi ritirato alla fine di Blood and Wine, Potremmo tornare nel suo passato per la terza espansione. La chiave potrebbe essere nel nome. Forse è per questo che è visto come un buon punto di partenza per i nuovi fan, perché permetterà loro di aggiornarsi senza dover dedicare decine, se non centinaia, di ore al gioco base e ai suoi predecessori. Dovremo vederlo più avanti quest'anno.