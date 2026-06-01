The Witcher 4 improbabile che otterranno espansioni, dice CD Projekt Red

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A differenza di The Witcher 3: Wild Hunt, che entro quest'anno avrà la sua terza espansione, non vedremo alcun DLC importante rilasciato per The Witcher 4. Almeno, questo sembra essere il caso con i piani dello sviluppatore CD Projekt Red, dato che l'azienda è semplicemente troppo impegnata.

Come confermato nella conferma completa della chiamata che ha rivelato i suoi ultimi guadagni finanziari (tramite GamesRadar+), il CEO Michał Nowakowski ha dichiarato: "sarebbe difficile, ad essere molto onesti, per noi aggiungere un'espansione alla prossima trilogia." Ha anche sottolineato i piani "ambiziosi" per l'azienda di rilasciare il secondo e il terzo gioco della trilogia di Witcher di Ciri entro sei anni dall'uscita del primo gioco. Ci si aspetta anche un nuovo gioco di Cyberpunk entro quel periodo.

I primi tre giochi di The Witcher uscirono entro otto anni dall'uscita del primo, ma quando arrivò il terzo gioco sembrava che CD Projekt Red avesse trovato il suo punto di riferimento con il franchise. Ora non solo deve costruire su quello che molti giocatori definirebbero uno dei migliori titoli mai pubblicati, ma vuole anche lanciare i prossimi due titoli successivi in un arco di tempo ancora più breve rispetto alla sua prima trilogia di The Witcher.

CD Projekt Red ha molti più soldi e uomini al giorno d'oggi, ma sta anche dividendo le sue risorse tra The Witcher e Cyberpunk. Dovremo vedere come si concretizzeranno le sue ambizioni, ma al momento speriamo solo che The Witcher 4 soddisfi le alte aspettative, con o senza espansione.