The Witcher 4 sarà pubblicato nel 2028

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Non c'è dubbio che Grand Theft Auto VI sia attualmente il gioco più atteso al mondo, ma cosa succederà dopo? Un forte candidato è The Elder Scrolls VI, ma forse il secondo nella lista è The Witcher 4 ?

CD Projekt Red sarà presente alla Gamescom e, mentre aspettiamo l'inizio dell'esposa tedesca del videogioco, il CEO Michał Nowakowski ha ora condiviso un messaggio che ci dà la prima finestra di rilascio concreta per il gioco:

"Ora, so che sei ansioso di sapere quando arriverà. Questa è la domanda che sentiamo da te continuamente. Quindi, anche se non mostriamo The Witcher 4 all'evento e non siamo pronti a condividere una data esatta, posso dirti questo. The Witcher 4 punta a una finestra di rilascio nel 2028."

In breve, sembra che siamo a circa due anni dal lancio, che non è affatto un'attesa eccessivamente lunga, ma Nowakowski capisce che i fan sono impazienti e conclude:

"So che è un po' un'attesa e che ti piacerebbe giocare prima, ma lascia che la squadra cucini. Ne varrà la pena. Fino ad allora, ci saranno molti altri episodi di The Witcher in arrivo, incluso Songs of the Past quando uscirà nel 2027. E potete essere certi che anche la Gamescom è nei nostri piani per i prossimi anni. Ci vediamo sul sentiero!"