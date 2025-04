"The Witcher ce l'ho nel sangue, ma mi sono innamorato del Cyberpunk"

HQ

CD Projekt Red ha sorpreso tutti con il primo trailer che hanno rilasciato per Cyberpunk 2077 più di dieci anni fa. Soprattutto, per il cambiamento che ha apportato dopo l'adattamento dei romanzi di The Witcher di Andrzej Sapkowski. Dopo tutti i problemi del suo lancio, lo studio polacco ha mostrato ancora oggi grande resilienza e impegno nei confronti dei suoi fan, con un gioco molto diverso dal 2020.

Questo passaggio dal dark fantasy al cyberpunk è raccontato all'AmberExpo da Maria Manzur, mission designer di CD Projekt Red, nell'ambito di DevGAMM a Danzica. "È stata un'esperienza molto preziosa passare a Cyberpunk 2077, mi ha dimostrato che ero davvero un designer di missioni."

"In The Witcher mi sono immerso nella sua storia. Ovviamente, sono polacca, quindi The Witcher ce l'ho nel sangue", dice Maria. "Ma sì, quando sono passato a Cyberpunk, all'inizio ero davvero insicuro, perché ho pensato: 'Questo è qualcosa di nuovo'. Ma mi sono innamorato. È stato molto facile trasferire le mie competenze in questa nuova IP".

Ha anche chiarito quali aspettative dovremmo avere per la nuova IP di CD Projekt Red, Project Hadar. "È la prossima grande novità di CD Projekt Red, ma non posso dire di più. Ma sii eccitato. Dopo queste due avventure possiamo vedere come lo studio polacco sia molto versatile nel suo lavoro, quindi non possiamo che attendere un annuncio più grande del loro nuovo progetto, che seguiremo da vicino.

Se vuoi saperne di più su Cyberpunk 2077, puoi guardare l'intervista completa e sottotitolata qui sotto.