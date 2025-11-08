The Witcher gli spettatori precipitano sulla scia dell'uscita di Cavill

HQ

Liam Hemsworth potrebbe essere stato elogiato sia dai colleghi che dal team di produzione, ma i fan che hanno seguito la serie non sembrano così entusiasti di questa nuova versione di Geralt di Rivia. Ciò si riflette chiaramente nei numeri ufficiali, che rivelano un enorme calo degli spettatori rispetto a quando Cavill ha diretto lo show.

Quindi quanto è grave? La quarta stagione ha ottenuto 7,4 milioni di visualizzazioni durante i primi quattro giorni. Questo può essere paragonato alla seconda stagione, che alla sua premiere ha attirato quasi 19 milioni di spettatori durante i suoi primi quattro giorni. In totale ore guardate, la quarta stagione è arrivata a 53,2 milioni di ore, ben lontana dai 142,43 milioni della seconda stagione.

Si tratta essenzialmente della metà rispetto a prima. In effetti, la quarta stagione di The Witcher non regge nemmeno il confronto con altri titoli Netflix. Ad esempio, la commedia Nobody Wants This ha ottenuto 8,6 milioni di visualizzazioni al momento del lancio, superando chiaramente Hemsworth e la sua uscita in The Witcher. I numeri parlano da soli e non fanno ben sperare per la quinta stagione. Ma chissà, forse il Witcher di Hemsworth riuscirà a incantare il pubblico alla fine.

Cosa ne pensi della quarta stagione e di Hemsworth nei panni di Geralt?