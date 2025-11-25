The Witcher in Concert: I concerti di gioco possono essere validi?

HQ

I concerti di videogiochi sono diventati solo più popolari negli ultimi anni, e a ragione. I giochi ti immergono in esperienze uniche, permettendoti di trascorrere centinaia di ore in un universo, e quando ascolti un pezzo di una colonna sonora magistrale, vieni trasportato indietro in quell'esperienza. Per me, The Witcher 3: Wild Hunt non è solo uno dei migliori giochi di sempre, ma anche una delle colonne sonore che meglio aiuta a costruire l'identità dell'universo. È anche senza dubbio la mia colonna sonora preferita. Ho passato molte ore non solo a suonare The Witcher, ma anche a leggere e studiare le colonne sonore dell'intera trilogia The Witcher, quindi quando il tour concertistico decennale di The Witcher 3 ha visitato la Danimarca a KB Hallen, è stato imperdibile viverlo. Ma come si traduce questo in un'esperienza concertistica?

Fin dall'inizio, non c'era dubbio che dovevi semplicemente dimenticare com'è normalmente essere a un concerto. Un enorme schermo decorava la parete di fondo sopra i musicisti, facendo sembrare più di guardare un film che di assistere a un concerto. Era un ensemble piuttosto anticonvenzionale composto da violinisti e altri strumenti ad arco sul lato sinistro, e musicisti folk e cantanti sul lato destro, con il direttore d'orchestra al centro. I musicisti folk provenivano da Percival Schuttenbach, la band che contribuì con gran parte della musica di The Witcher 3. Tutti, compreso il capotreno, erano vestiti per l'occasione e sembravano come se fossero usciti dalle strade di Novigrad. Prima che tutto iniziasse, ci era stato assicurato che si trattava di un concerto speciale, che andava bene piangere, e che finalmente potevamo filmare i nostri momenti preferiti, che fosse Geralt nella vasca da bagno, un bacio con Triss o Yennefer, o qualcosa di completamente diverso.

Soprattutto, questo concerto è stato un enorme fan service - nel modo migliore possibile. Abbiamo attraversato la lunga saga del gioco, dal famoso bagno di Geralt fino a Toussaint, in un unico concerto. Sono rimasto sorpreso da quanto fosse cronologico e focalizzato sulla storia. Circa un'ora e 45 minuti suddividevano la storia in atti, con piccole citazioni dei personaggi per incorniciare ogni capitolo. Era in egual misura narrazione cronologica e sogno febbrile The Witcher 3, con transizioni psichedeliche, dove diventava particolarmente psichedelico nelle sequenze con i tre Crones nella palude, accompagnati dai ringhi delle cantanti femminili, tra le altre cose. C'erano persino piccoli momenti in cui i musicisti si rilassavano mentre la voce grezza e familiare diDoug Cockle Geralt di pronunciava un breve monologo dal gioco, come per inserirci nella storia.

L'esperienza complessiva ci ha quasi fatto venire voglia di rigiocare tutto di nuovo. È positivo che tu voglia giocare altre 300 ore, ma l'enorme attenzione sullo schermo faceva sembrare anche un concerto al 60% una festa di spettatori. Ci siamo abituati, ma è un formato piuttosto insolito. Quando vedi di tutto, dai momenti emotivi, come Geralt e Ciri che si abbracciano, fino alla battaglia di Geralt contro il grande grifone su un grande schermo, è impossibile concentrarsi su altro visivamente. È indubbiamente epico vedere il grifone combattere sul grande schermo mentre Silver for Monsters viene suonata dal vivo, con un tamburo martellante e "AAAAAaaaAAAAAH----- Lelele-lelelele-lele-lele" di due sublimi cantanti al massimo. Ma è anche un sovraccarico sensoriale. Perché non guardo questi musicisti sublimi che danno il massimo? Perché sto guardando invece questo schermo?

Questa divisione di attenzione – fissare uno schermo ricco d'azione per due ore mentre una band incredibilmente unita dà tutto ciò che ha per un universo che amano quanto noi – è speciale. Una parte di me avrebbe voluto vedere tutto questo svolgersi in Concert Hall, Malmø Live o simili, con tutta l'attenzione sui musicisti e non su uno schermo. Un'altra parte di me si chiedeva se uno sfondo più sobrio, come le opere d'arte, sarebbe stato meglio. Ma dall'altro lato, è stato qualcosa di speciale vedere i nostri amati media ricevere l'attenzione che hanno avuto qui. Essere riuniti attorno a qualcosa che tutti nella sala amano così tanto, condividere questi momenti che ognuno di noi ha vissuto individualmente, ora proiettati su uno schermo gigante, così che un KB Hallen pieno di contenuti possa condividerli per qualche ora. È qualcosa di molto speciale, e sono stato davvero felice di viverlo.

La messa a fuoco sullo schermo ti fa anche vedere un po' come un giocatore. Un amico ha commentato che dovevano aver fatto girare il gioco con impostazioni basse, perché sul suo PC già vecchio sembrava dannatamente meglio! Diversi di noi hanno anche sentito di essere stati rimossi dai trailer di lancio, anch'essi usati, dove Geralt appare completamente diverso rispetto alle scene cinematografiche del gioco. Alcune volte si sono presentati anche piccoli problemi del motore di gioco, come un lento panoramica su un gioiello che si muoveva involontariamente. Nel complesso, però, la presentazione visiva è stata piuttosto efficace, soprattutto quando sono state usate transizioni interessanti per far fondere tutto in un tutto. Dal punto di vista sonoro, non c'era nulla di cui lamentarsi, dato che tutte le parti della band si sono fatte sentire chiaramente ed è stato il massimo in KB Hallen.

Forse la cosa migliore di questo concerto è che, che la tua canzone preferita sia la traccia inquietante e demoniaca che dà il titolo al titolo di Hearts of Stone (un punto forte, che ha anche suscitato un forte "SÌ" dal pubblico), la melodia Kaer Morhen, la canzone di Priscilla o qualsiasi altra cosa del tutto diversa, il tuo momento arriverà e potrai vivere visivamente quel momento dal gioco. Basandosi su quell'ambizione, il misterioso, epico capolavoro slavo di The Witcher 3 non avrebbe potuto essere realizzato meglio. Come finale perfetto, dopo il capitolo più contenuto Blood and Wine, uno dei primi trailer è andato in onda e ha fatto battere un po' il polso del pubblico, e finalmente è arrivato il trailer The Witcher 4 che ha portato una conclusione energica e lungimirante allo show.

È stato davvero emozionante vivere i giochi da questa prospettiva diversa, e probabilmente non sarà l'ultima volta per me. Il prezzo relativamente alto del biglietto lo rende adatto ai più appassionati, ma in cambio si ottiene un'esperienza pensata per i fan. Come mezzo a sé, spero che i concerti di gioco sperimentino questo formato in futuro, forse così da poter avere spazio extra per ciò che accade realmente sul palco. È ancora un tipo da concerto giovane, quindi sarà interessante seguirlo. Se hai l'opportunità di sperimentare The Witcher in Concert, è sicuramente consigliato.