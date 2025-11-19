The Witcher in Concert torna per una seconda serie di date del tour europeo nel 2026

HQ

Buone notizie, The Witcher fan! Se avete visto molti godersi il tempo nelle sale da concerto di tutto il mondo e godersi la bellezza di The Witcher in Concert, presto potreste partecipare al divertimento dato che è stata annunciata una seconda serie di date di tour europei per il 2026.

Parlando di una serie di paesi e città diversi, in totale sono state fissate 28 nuove date tra ottobre e novembre, ma con la precisazione che solo una manciata di paesi europei vengono visitati. Sfortuna, Spagna, Danimarca, Portogallo, Norvegia, Finlandia e così via...

Per quanto riguarda le date esatte del tour e le città, puoi vederle tutte nell'immagine qui sotto, con un rapido riassunto che osserva che l'Inghilterra avrà sei nuove visite, la Germania quattro, tre nei Paesi Bassi, due in Francia, due in Polonia, e poi un viaggio per Irlanda, Scozia, Svezia, Slovacchia, Austria, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Italia, Ungheria e Repubblica Ceca.

I biglietti per queste nuove date saranno in vendita alle 9:00 GMT/10:00 CET del 21 novembre, quindi assicurati di prenderne un se ti va di vedere musica dal vivo spettacolare The Witcher.

