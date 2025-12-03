The Witcher: Legacy ha raggiunto il suo obiettivo di crowdfunding in soli quattro minuti

HQ

The Witcher ha conquistato diversi media, spesso con risultati positivi. I libri erano amati, i giochi di CD Projekt Red sono diventati estremamente popolari, la serie Netflix ha ricevuto recensioni contrastanti ma ha comunque avuto prestazioni abbastanza buone da meritare cinque stagioni - e il fatto è che The Witcher è anche molto popolare nei giochi da tavolo.

Due delle migliori opzioni sono il più avventuroso The Witcher: Old World, ma anche il più veloce Unmatched: The Witcher, che è assolutamente superbo. E ora sta arrivando un nuovo progetto che sembra ancora più entusiasmante. Si chiama The Witcher: Legacy.

Se non conosci il concetto di Legacy, è un gioco da tavolo piuttosto tradizionale in cui i round sono collegati tra loro. Possono essere aggiunte nuove regole, il tabellone può essere modificato con adesivi, le carte di gioco possono essere strappate mentre altre vengono aggiunte, e così via. Insieme, tutti i round formano un'avventura lunga e coerente.

Questa è la premessa di The Witcher: Legacy, attualmente finanziato tramite Gamefound. Il gioco è per uno a quattro giocatori e un round è stimato di circa 150 minuti. È stato creato da CD Projekt Red e Go On Board. Come puoi immaginare, questo progetto è diventato incredibilmente popolare immediatamente e, dopo soli quattro minuti (!), l'intero progetto è stato finanziato. Ora, obiettivo dopo obiettivo estensivo viene raggiunto per un pacchetto davvero sostanzioso.

Se vuoi mettere le mani su una copia di The Witcher: Legacy e ottenere tutto ciò che è esclusivo della campagna di crowdfunding, puoi farlo qui. Ricorda, il Natale sta per arrivare - e sappiamo tutti che te lo meriti sicuramente.

La campagna finisce tra 13 giorni, quindi agisci in fretta. L'edizione standard costa €109 (circa £96) e l'edizione Deluxe costa €174 (circa £153), entrambe includendo tutti gli stretch goals.

Guarda qui sotto una presentazione video.