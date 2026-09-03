The Witcher Remake Lo sviluppo è stato sospeso

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Come forse ricorderete, è in sviluppo un remake del primissimo The Witcher, creato da CD Projekt Red e dallo studio polacco Fool's Theory. Il remake è stato annunciato quattro anni fa, nel 2022, e si potrebbe pensare che presto avremmo potuto vedere questo progetto tanto atteso.

Ma... sembra che dovremo aspettare ancora un po', dato che Gamespot ora riporta che lo sviluppo è stato sostanzialmente sospeso, dato che la maggior parte del team sta invece lavorando all'espansione di The Witcher 3: Wild Hunt, Songs of the Past:

"[Il] team di Fool's Theory si concentra principalmente sullo sviluppo di Witcher 3: Songs of the Past, mentre una parte relativamente piccola del loro team supporta lo sviluppo di The Witcher 4."

Era già noto che sia l'espansione menzionata che The Witcher 4 sarebbero stati rilasciati prima del momento di tornare alla prima avventura di Geralt, ma il divario tra il quarto gioco e il remake sembra essere molto lungo, dato che lo sviluppo è stato sospeso.