Quando The Witcher tornerà su Netflix alla fine di ottobre per la quarta stagione dello show, avrà un aspetto leggermente diverso poiché Henry Cavill non apparirà più come Geralt of Rivia, passando invece il medaglione del lupo a Liam Hemsworth. Mentre abbiamo visto trailer e teaser che mostrano White Wolf di Hemsworth, la domanda è ancora come cambierà il personaggio con un nuovo protagonista sotto il trucco e i vestiti.

In un recente post sul blog di Netflix Tudum, la showrunner Lauren SchThe Witcher midt Hissrich ha spiegato in che modo il Geralt di Hemsworth differisce da quello interpretato da Cavill.

"La sua voce, il suo tono sono leggermente diversi e ha un po' più di umorismo. Liam ama imprecare, e noi abbiamo riportato le imprecazioni".

Il produttore Tomasz Bagiński ha poi parlato del cambiamento e di come "il nostro Geralt sorride un po' di più, forse si sente un po' più emotivo, forse è un po' più emotivo di prima".

Oltre a questo, ci saranno alcuni cambiamenti di aspetto (a parte l'attore, ovviamente), con Hissrich che ha sottolineato: "Una delle cose che abbiamo capito è che Geralt non portava molte delle cicatrici con cui il personaggio è conosciuto. Quindi abbiamo preso la decisione definitiva all'inizio della stagione di far partire Liam con una cicatrice sul viso, e abbiamo anche una spiegazione del perché appare improvvisamente tra due stagioni".

Allo stesso modo, ci sono alcune modifiche all'abbigliamento con la costumista Lucinda Wright che spiega: "Mi sono sbarazzata di tutte le fibbie o delle cinghie. La cintura di Geralt era sempre intorno alla vita. L'ho lasciato cadere come una fondina... come un western".

Hemsworth ha commentato il fatto di essere diventato Geralt, aggiungendo: "Ogni giorno che indosso l'armatura vera e propria, e sono in modalità Witcher, sento che ti costringe a camminare in modo un po' diverso e a tenere la testa un po' più in alto. Quando arrivo sul set e indosso il mio costume... è allora che mi sento davvero immerso in questo personaggio e mi sento come se fossi nel corpo di un altro personaggio".

Per chi avesse dei dubbi sul fatto che Hemsworth avrebbe assunto i doveri di Geralt, Hissrich conclude con: "La gente pensa a Geralt, e ora ha immagini specifiche nella sua mente. Nel giro di circa 45 secondi, non credo che tu ci pensi molto di più. Liam possiede questo personaggio".

