The Wolf Among Us 2 Anteprima del gameplay: Bigby è tornato!

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Il momento migliore per l'uscita di The Wolf Among Us 2 sarebbe stato, non so, ben oltre dieci anni dopo l'uscita del gioco originale. Forse un po' mentre il ferro era caldo. Ma, grazie a Dispatch che ha dimostrato che c'è ancora un pubblico per queste avventure a grande budget basate su scelte, ora sembra davvero il secondo momento migliore per tornare a Fabletown. Abbiamo potuto provare un po' di gameplay (per lo più) non intervento alla Gamescom per The Wolf Among Us 2, e anche se il sequel sta ancora prendendo forma, sembra che quella forma sarà ciò che i fan volevano e anche di più.

Riprendiamo sei mesi dopo gli eventi del primo gioco. Bigby è al caso di un serial killer, questa volta affiancato da una poliziotta della NYPD chiamata Faye. Lei è completamente ignara del mondo di Fables, e spetta a noi come Bigby se nasconderle questo segreto o lasciarla entrare nella realtà magica nascosta dietro il suo "mondo reale" così da aiutarci ancora di più con il mistero in corso. La parte demo ha preso questa decisione per noi, così potevamo vedere più opzioni di dialogo disponibili se Faye sapesse di magia, mentre lei e Bigby esploravano l'appartamento del serial killer, trovando più domande che risposte.

Ciò che è stato interessante della demo mostrata alla Gamescom è stata quanto fosse grezza. Non la definirei brutta o incompleta, ma la direttrice del design Jessica Hara Campbell e la coordinatrice principale della scena Leslie Harwood hanno riconosciuto che ciò che abbiamo visto era una versione precoce di molte cose. Dialoghi, animazioni e interi sfondi mancavano, ma guardare dietro le quinte in questo modo ha dato una grande intuizione su ciò su cui Telltale si sta concentrando in questo momento. Il flusso della storia e le decisioni dei giocatori contano. Era meglio mostrare qualcosa di un po' più grezzo, così che il prodotto finito arrivasse più velocemente, piuttosto che creare una demo che sarebbe stata comunque buttata via dopo la Gamescom, secondo gli sviluppatori, e sono incline ad essere d'accordo.

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Ciò che spicca anche in questa prima versione del gioco è quanto Telltale metta l'attenzione nel rendere puzzle o sezioni di gioco più interattive. The Wolf Among Us era una grande storia, ma tra scene cinematografiche e conversazioni non sembrava davvero che tu decidesse o facesse molto come giocatore. Questo cambia nel sequel, dove la responsabilità maggiore era mostrare come il giocatore riceva risposte diverse rispetto a come interagisce con l'appartamento del serial killer. Possono tenersi per mano quanto vogliono, e in alcuni casi chiedere un indizio può avere un impatto diretto sulla storia. Ad esempio, quando risolvi un puzzle che richiede di spostare cerchi su un altare, se decidi di chiedere un indizio e ottenere un'immagine di come dovrebbero apparire i simboli quando vengono abbinati, questo ha portato Faye a produrre l'immagine nella nostra demo. Ma, se prima nel gioco Bigby aveva scelto di tenere quella foto per sé, deve poi mostrarla davanti a Faye, mostrando di averle rubato.

Il modo in cui le decisioni si sovrappongono in The Wolf Among Us 2 mostra perché ci sia voluto così tanto tempo per vedere questo gioco uscire. È qualcosa che i giocatori potrebbero non notare fino alla seconda o terza partita, ma come sviluppatore sembra un sacco di lavoro extra per tenere tutti in giro. Mantiene un senso di classico Telltale intorno a The Wolf Among Us 2, anche se molti degli sviluppatori che lavoravano al gioco non erano presenti quando è uscito l'originale. Tuttavia, dalla possibilità di rimanere silenziosi nelle opzioni di dialogo al vedere un aspetto cel-shaded migliorato ma preservato, non sembra che siamo stati più di un decennio senza Bigby nelle nostre vite.

Forse leggermente mi preoccupa la forza della trama principale che ci ha sostenuto per tutto il gioco. Non sembra che i nostri vecchi amici e nemici di Fabletown saranno presenti molto in questo sequel, anche se compaiono nel trailer. Invece, vediamo la improbabile coppia di poliziotti compagni Faye e Bigby per la maggior parte del tempo, con nuovi volti che occupano gran parte dello schermo. Dopo aver visto ciò che ho visto alla Gamescom, sono molto più entusiasta che preoccupato. Indossare una giacca invernale, accendere una sigaretta e girare per le strade piene di crimini di New York è immersivo come tanti anni fa. Con la decisione del giocatore molto più importante anche al di fuori delle ovvie scelte che fai attraverso i dialoghi, sono curioso di vedere dove lo porterà il prossimo mistero di Bigby, e spero che non aspetteremo troppo a lungo per vedere il gioco completo.

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