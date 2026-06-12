The Wolf Among Us 2 dura 8-12 ore, non ti farà aspettare nuovi episodi

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Ai tempi, i giochi Telltale ti davano un episodio, anticipavano il successivo e poi sparivano per un po' mentre gli sviluppatori ci lavoravano. È stato un modo unico di pubblicare un videogioco, e anche se Dispatch ha fatto qualcosa di simile alla fine dello scorso anno, sembra che il nuovo Telltale non sia interessato a farci aspettare per giocare nuovi episodi.

The Wolf Among Us 2 è ancora un gioco episodico, nota IGN, ma se vuoi giocare tutti gli episodi contemporaneamente, puoi farlo. L'esperienza completa durerà circa 8-12 ore, ma ovviamente le scelte che farai nella storia probabilmente ti porteranno a voler rigiocare il gioco e vedere come andranno le cose nel secondo grande caso di Bigby.

Ambientato sei mesi dopo gli eventi del primo gioco, Bigby Wolf si ritrova alla caccia di un serial killer. Come tutte le favole che conosciamo prima, questo gioco si concentrerà su una detective di Mundy di nome Faye, che scopre rapidamente che in questo mondo la magia è reale e può essere estremamente pericolosa.

The Wolf Among Us 2 è previsto per il 2027.