The Wolf Among Us 2 Gli scrittori rivelano di non avere idea di cosa sia successo al gioco

AdHoc Studio, lo sviluppatore del prossimo gioco narrativo di supereroi Dispatch, ha confermato che non solo il suo team ha scritto una sceneggiatura per The Wolf Among Us 2, ma che hanno dovuto bloccare il progetto a metà a causa di Telltale.

Parlando con Eurogamer, il co-fondatore di AdHoc Nick Herman (che ha anche diretto il primo episodio di The Wolf Among Us e ha fatto parte del team di sceneggiatori del gioco), ha detto che la Stagione 2 che avevano scritto era persino migliore del primo gioco. "Abbiamo scritto una stagione, la seconda stagione. Pensiamo che sia migliore della prima stagione, e noi eravamo nella prima stagione. E sì, ne siamo davvero orgogliosi. Stavamo facendo dei test. Eravamo nei filmati, nell'animazione e cose del genere. E poi, in pratica, avevano bisogno di più tempo".

"Non erano... Non stavamo gestendo il progetto. Era Telltale con cui lo stavamo facendo in collaborazione. E non potevamo aspettare e non fare nulla, quindi abbiamo dovuto passare a Dispatch per mantenere lo studio in movimento, e loro dovevano andare per la loro strada", ha continuato. "Non vediamo l'ora di vedere cosa ne faranno".

Herman ha detto che non sa quanto della versione del gioco del suo team entrerà nel prodotto finale, ma augura a Telltale buona fortuna. Ora che abbiamo sentito parlare di un Wolf Among Us 2 migliore, sarà ancora più difficile aspettare il gioco. Non abbiamo sentito una sbirciatina da Telltale al riguardo da un po' di tempo, e rimane un mistero su cosa ci stia mettendo così tanto a vedere di più.