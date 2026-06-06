The Wolf Among Us 2 torna dopo otto lunghi anni al Summer Game Fest, e quest'anno uscirà The Wolf Among Us rimasterizzato

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Bigby è finalmente tornato! The Wolf Among Us 2 ha una nuova data di uscita, oltre a un trailer completamente nuovo che ci ricorda che esiste e che sembra un ritorno alla forma per Telltale dopo tanto tempo di assenza.

Oltre alla conferma che The Wolf Among Us 2 uscirà nel 2027, abbiamo anche avuto la rivelazione di The Wolf Among Us Remastered, un modo fresco di giocare al titolo originale di oltre un decennio fa, in uscita in questa stagione natalizia. Se non pensavamo che The Wolf Among Us fosse tornato, e alcuni pensavano che fosse stato cancellato prima, ora abbiamo la conferma che Bigby e Fabletown non andranno da nessuna parte.

Ora che Dispatch ha dimostrato di avere un vasto pubblico per i giochi d'avventura point-and-click guidati dalla storia, o simili a quelli di Telltale, lo spazio è ampiamente aperto per il ritorno di Bigby Wolf. Tutto ciò che resta da vedere è se il gioco riuscirà a essere all'altezza della lunga attesa che ci ha fatto sopportare.