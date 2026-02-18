HQ

Ti ricordi gli anni '90 quando andavi al videonoleggio e trovavi film di cui non avevi mai sentito parlare? Spesso la copertina era più attraente del contenuto, e a volte portavi a casa qualcosa che si rivelava rapidamente un investimento discutibile sia di tempo che di affitto. Per me, un esempio classico è The Last Patrol di Dolph Lundgren, che purtroppo è finito nel lettore VHS della nostra famiglia. Oggi abbiamo direttamente in streaming invece che direttamente in VHS, ma la sensazione è la stessa. The Wrecking Crew su Amazon Prime è esattamente quel tipo di film: quello che ottieni se mesci L.A. Cop e Lethal Weapon, ma con un cast leggermente più debole e senza la stessa sicurezza nell'esecuzione.

I fratelli Hale si sono allontanati e hanno un rapporto quasi inesistente. Quando il padre muore in circostanze misteriose, sono costretti a incontrarsi di nuovo alle Hawaii. Presto diventa chiaro che devono collaborare nonostante vecchi conflitti e irregolarità, poiché è evidente che la morte del padre non è stata un incidente. L'ambientazione è familiare e il film non tenta di sorprendere, appoggiandosi con sicurezza ai noti cliché del poliziotto compagno.

James Hale, interpretato da Dave Bautista, è un comandante della forza d'élite americana Navy Seals ed estremamente ordinato. Jonny Hale, interpretato da Jason Momoa, è l'esatto opposto: un poliziotto sospeso e inconfondibile che è stato anche lasciato dal suo grande amore. La dinamica dovrebbe essere guidata dalla loro totale incapacità di collaborare, ma anche dalla consapevolezza che sono gli unici a capire che qualcuno vuole fare del male alla famiglia. Il problema è che i conflitti sembrano più schematici che autentici.

La storia è diretta e prevedibile, spesso al punto che puoi intuire la frase successiva prima che venga raccontata. Bautista e Momoa offrono interpretazioni competenti e a volte sembrano godersi i loro ruoli, ma la chimica tra loro non è del tutto lì. È più come due stelle che condividono lo schermo che una coppia dinamica che si solleva a vicenda. Nei ruoli di supporto vediamo Temuera Morrison e l'attore danese Claes Bang, tra gli altri. Morrison sembra interessato soprattutto a superare le sue scene, mentre Bang almeno sembra divertirsi nel ruolo del cattivo e porta un po' di energia quando appare.

Il regista Angel Manuel Soto, che in precedenza ha realizzato Blue Beetle e La Granja, fa il possibile con la sceneggiatura di Jonathan Tropper. Tuttavia, sembra che siano più la fotografia di Matt Flannery e il puro potere da star di Bautista e Momoa a far decollare il film. The Wrecking Crew è ben confezionato, a volte ridacchiante e mai direttamente doloroso - ma nemmeno particolarmente memorabile. Nel complesso, l'impressione è per lo più mediocre, e quando scorrono i titoli di coda, sembra l'ennesimo titolo in streaming che verrà rapidamente dimenticato.