The Zodiac Trials ci dà un assaggio di ciò che verrà con un nuovo trailer

Devo confessare che durante la mia permanenza alla Gamescom 2025, il titolo che mi ha fatto sentire più potente come giocatore è stato The Zodiac Trials. Ho avuto l'opportunità di parlare con i suoi creatori e godermi una prova in cui si sono persino congratulati con me e sono rimasti leggermente sorpresi dalla mia abilità (o forse ho speso tutti i miei punti fortuna per il mese in quella prova). In ogni caso, ci piacerebbe che lo provaste anche voi.

Dico questo perché lo studio di Singapore Mixed Realms è apparso al Convergence Games Showcase con un nuovo trailer per The Zodiac Trials, mostrando più fluidità del movimento e dello stile di combattimento del nostro personaggio mentre attraversa questo roguelite d'azione e avventura hack-and-slash. E oltre al trailer, ci è stato ricordato che la demo del gioco è ora disponibile su Steam. Sono circa 9 GB di spazio di cui avrai bisogno, ma ti stiamo dicendo che ne vale assolutamente la pena.

Puoi guardare il trailer di 13Z: The Zodiac Trials qui sotto.