Theia: Il pianeta fantasma che ha costruito la nostra luna finalmente ha una storia di origine

Un nuovo studio pubblicato su Science potrebbe aver risolto uno dei più grandi misteri della storia planetaria: da dove provenga effettivamente Theia, il pianeta che si scontrò con la Terra primitiva e creò la Luna.

I ricercatori del Max Planck Institute for Solar System Research e dell'Università di Chicago hanno confrontato le firme chimiche di campioni lunari, rocce terrestri e meteoriti. Esaminando i rapporti isotopici con precisione senza precedenti, hanno ricostruito la probabile "lista degli ingredienti" di Theia e della proto-Terra prima della loro collisione 4,5 miliardi di anni fa.

Theia e Earth erano vicine

L'analisi indica una tendenza chiara. La maggior parte dei materiali da costruzione di Theia sembra essere originata dal sistema solare interno, forse anche più vicino al Sole rispetto alla Terra primitiva. I risultati suggeriscono che i due pianeti fossero vicini molto prima che il loro violento incontro rimodellasse il sistema Terra-Luna.

Il team di ricercatori del Max Planck Institute for Solar System Research e dell'Università di Chicago è giunto a questa conclusione eseguendo più scenari di formazione ed eliminando combinazioni che non corrispondevano alle attuali impronte isotopiche trovate nelle rocce lunari e terrestri.

Sebbene la composizione della Terra possa essere spiegata in gran parte usando classi note di meteoriti, la composizione di Theia sembra includere materiale non ancora rappresentato nelle collezioni di meteoriti, un altro indizio della sua origine interna nel sistema solare. Sebbene molti dettagli sull'impatto gigante rimangono incerti, i risultati restringono il luogo di nascita di Theia più che mai.