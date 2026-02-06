Theo James guida il colpo definitivo in Fuze stellato

Ci è appena stato mostrato uno sguardo completo sul prossimo film d'azione-thriller noto come Fuze. Questo è un film teatrale che riunisce un cast stellaro e il regista di Hell or High Water, David Mackenzie, per un episodio intenso che vede Londra scossa da una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale e da un violento furto di diamanti.

La premessa del film è piuttosto semplice, poiché si basa tutto sull'ingannata. La bomba attira l'attenzione delle forze dell'ordine che cercano di proteggere i civili, mentre il colpo avviene altrove in città sotto il naso della polizia.

La sinossi spiega: "Viene avviata una grande operazione di polizia per evacuare migliaia di residenti locali. Nel caos della situazione, un gruppo di uomini, sotto la guida dell'esperto di diamanti Karalis (Theo James), si nasconde in un seminterrato all'interno della zona di evacuazione. Con i servizi di emergenza al limite e la bomba pronta a esplodere, il gruppo inizia un audace furto di gioielli sotto la copertura della distrazione definitiva."

Oltre a Theo James, questo film conta anche altri nomi importanti, tra cui Gugu Mbatha-Raw, Aaron Taylor-Johnson e Sam Worthington. Con la prima, almeno quella britannica, prevista per il 3 aprile, puoi vedere il trailer di Fuze qui sotto.