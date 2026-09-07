Theo James promette che la terza stagione di The Gentlemen "andrà in onda molto, molto presto"

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Sebbene The Gentlemen sia appena tornato su Netflix, sembra che la lunga attesa che i fan hanno dovuto affrontare tra la prima e la seconda stagione non si ripeterà più un po'. Questo avviene mentre la protagonista Theo James ha parlato brevemente del calendario delle riprese della terza stagione già approvata, notando che la produzione inizierà quasi immediatamente.

In un'intervista a ScreenRant, James ha illustrato quanto segue: "Gireremo molto, molto presto, quasi a breve. Luoghi diversi in cui andrà, nuovi luoghi, nuovi personaggi, e il mondo che espande ancora di più. E, sai, un po' di quella oscurità, l'abbiamo ampliata anche quella. Quindi diventa davvero, davvero tosto."

Non c'è ancora una finestra o una data precisa per il ritorno di The Gentlemen, ma se la produzione iniziasse presto (e potenzialmente si concludesse entro la fine del 2026), ci sarebbe la possibilità di una prima proiezione a fine 2027, o più probabilmente di un debutto all'inizio del 2028 per il gigante dello streaming.

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