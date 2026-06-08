There Are No Ghosts at the Grand è ancora promesso per il 2026

HQ

Solo poche settimane fa, a una ID@Xbox showcase, lo sviluppatore Friday Sundae ha presentato nuovamente un nuovo trailer per il suo progetto d'avventura, There Are No Ghosts at the Grand. Questo è avvenuto poco dopo aver parlato nuovamente con lo sviluppatore nell'ambito del London Games Festival, dove abbiamo potuto conoscere la durata prevista e la posizione dello studio sull'uso dell'intelligenza artificiale nello sviluppo.

Ma dato che ieri c'era anche l'Xbox Games Showcase, e dato che There Are No Ghosts at the Grand è un titolo esclusivo per console Xbox, forse vi sarete chiesti se il progetto sia mai apparso. Non è successo, ma questo perché invece preferiva un'apparizione al PC Gaming Show che è seguito.

Questo nuovo trailer ha messo in luce alcuni degli altri personaggi eccentrici che abitano la città locale e anche il mistero sottostante al centro della storia. Considerando l'integrazione musicale nel gioco, probabilmente non ti sorprenderà sapere che anche la musica gioca un ruolo centrale in questo trailer.

Dai un'occhiata qui sotto e, se sei interessato a giocare There Are No Ghosts at the Grand, una demo del gioco è disponibile su Steam e il lancio è ancora previsto per il 2026, in particolare per il quarto trimestre.