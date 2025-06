There Are No Ghosts at The Grand è un'avventura musicale soprannaturale in arrivo nel 2026

Durante il Xbox Games Showcase, lo sviluppatore Friday Sundae è apparso per presentare e annunciare pienamente la sua prossima avventura musicale soprannaturale guidata dalla narrazione, There Are No Ghosts at The Grand.

Questo titolo è ambientato in una tranquilla e affascinante città balneare britannica, dove i giocatori assumono il ruolo di un individuo che, dopo aver ereditato un hotel fatiscente e fatiscente, ha il compito di riparare e riportare l'edificio al suo antico splendore durante il giorno, il tutto mentre ha a che fare con fastidiosi visitatori provenienti dall'"altra parte" durante la notte.

Sì, l'idea di questo gioco è quella di combinare elementi di simulazione di vita, sia che si tratti di utilizzare strumenti elettrici per riparare l'hotel o di posizionare i mobili nel modo che preferisci, con un'impostazione di combattimento tra fantasmi più orientata all'azione, in cui vengono utilizzati strumenti specializzati per affrontare le creature che infestano i corridoi dell'hotel.

Questo potrebbe già stuzzicare il tuo interesse, ma vale la pena sapere che il gioco fa un ulteriore passo avanti introducendo un sistema a tempo in cui i giocatori hanno solo 30 giorni e 30 notti per ristrutturare l'edificio prima che le forze soprannaturali lo rivendichino e il protagonista. A questo si aggiunge l'elemento musicale che riflette i numerosi personaggi che incontrerai durante il viaggio, con questo che porta a canzoni personalizzate eseguite in ska, jazz, punk e altri stili.

La descrizione ufficiale del gioco aggiunge: "In There are No Ghosts at the Grand, i giocatori erediteranno un fatiscente hotel inglese e lo restaureranno di giorno mentre combattono i fantasmi di notte. Hanno esattamente 30 giorni e 30 notti per ristrutturare l'edificio fatiscente prima che... o qualcos'altro... li rivendica. Con un gatto sardonico, un potente strumento parlante e una trama soprannaturale contorta, questo è un mistero musicale spettrale, accogliente e diverso da qualsiasi altro.

Parlando della realizzazione di questo progetto, il game director e sceneggiatore Anil Glendinning ha dichiarato: "There Are No Ghosts at the Grand non è un musical tradizionale nel senso del teatro musicale. È più simile a un album fresco e polveroso di canzoni ska e punk britanniche degli anni '80 che trovi nella collezione di dischi di tuo padre".

There Are No Ghosts at The Grand dovrebbe debuttare almeno su PC e Xbox Series X/S nel 2026. L'elenco ufficiale delle piattaforme supportate sarà rivelato per intero in un secondo momento, ma sappiamo che il gioco arriverà come aggiunta del primo giorno a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass e che utilizzerà anche Xbox Play Anywhere.