There Are No Ghosts at the Grand Friday Sundae sul non usare l'IA: "L'IA potrebbe essere più un problema che un ostacolo"

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Fin da quando ci siamo incontrati There Are No Ghosts at the Grand durante l'Xbox Showcase a giugno 2025, abbiamo seguito con attenzione gli aggiornamenti sul gioco fino al suo lancio più avanti quest'anno.

A tal fine, durante il nostro recente evento New Game Plus del London Games Fest, abbiamo incontrato di nuovo il direttore creativo dello sviluppatore Friday Sundae, Anil Glendinning, per parlare di più del progetto atteso e rispondere alla vecchia domanda sulla posizione dello studio sull'intelligenza artificiale.

"Beh, nel nostro gioco non usiamo alcuna IA. Sai che potrebbe essere adatto ai giochi e ai progetti di altri. Per noi non è proprio il mio buon abbinamento," iniziò Glendinning.

"Quindi tutte le opere sono create da noi perché abbiamo anche uno stile artistico piuttosto distintivo. Tutta la storia è scritta da noi, tutta la programmazione è fatta da noi. Abbiamo un piccolo team interno che lavora insieme nel nostro studio a Bristol. Siamo solo in una decina circa, questa è la nostra primissima partita, quindi per noi, sai, penso che l'IA possa essere più un problema che un ostacolo. Inoltre sono a un'età tale che non sono del tutto sicuro di come funzioni la cosa. Quindi ci piace sviluppare i nostri giochi alla vecchia maniera. Usare le mani, il cervello e raccogliere i feedback della community per assicurarci di rendere il gioco il più divertente possibile."

Debuttando su PC e Xbox Series X/S nel 2026, un nuovo assaggio del gioco arriverà più avanti questa settimana come parte della prossima ID@Xbox showcase. Puoi vedere la nostra ultima intervista con Friday Sundae qui sotto.