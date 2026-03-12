There Are No Ghosts at The Grand ottiene un video musicale live-action

HQ

Una delle produzioni indie più attese previste per il 2026 è There Are No Ghosts at The Grand, un'avventura musicale e soprannaturale con elementi di simulazione di vita sviluppata dal piccolo team britannico di Friday Sundae.

Siamo stati introdotti al gioco per la prima volta l'anno scorso, in una presentazione che ha attirato l'attenzione di molti, tutto prima che avessimo avuto la possibilità di parlare con il co-fondatore Anil Glendinning durante il nostro periodo a Gamescom. Ora è il momento di parlare ancora una volta del titolo, poiché durante il Future Games Show: Spring Showcase è stato condiviso un video musicale live-action basato sul gioco.

L'idea di questo video è mettere in evidenza quanto sia importante la musica per l'esperienza più ampia There Are No Ghosts at The Grand. Il video si chiama Skeletons in the Closet ed è stato condiviso proprio mentre è stato annunciato un altro membro del cast per il gioco.

Ora sappiamo che Marcia Richards si unirà al titolo come personaggio di Lily. Richards è conosciuta come cantante e autrice di canzoni con base a Londra, che ha lavorato con la band The Skints, e parlando del suo ingresso There Are No Ghosts at The Grand, aggiunge:

"Adoro interpretare Lily. È divertente, vivace, ottimista, ma anche vulnerabile, incerta e sta facendo del suo meglio per tenere insieme questo hotel non infestato quando Chris, il personaggio giocante, appare all'improvviso. Le sue canzoni sono fantastiche, ed è stato così divertente conoscere tutti i colpi di scena della sua storia."

Quello che non sappiamo è quando verrà lanciato There Are No Ghosts at The Grand, a parte il 2026, ma se vuoi provare il gioco oggi, c'è una demo disponibile su Steam.