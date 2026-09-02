There Are No Ghosts at the Grand sarà diviso in tre capitoli, con il Capitolo 3 che arriverà "verso la fine del prossimo anno"

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Lo sviluppatore Friday Sundae è stato molto fermo e chiaro sulla tempistica di lancio per There Are No Ghosts at the Grand, sottolineando che il gioco debutterà nel 2026. Dato che non siamo ancora nell'ultimo terzo dell'anno solare, e dato che non c'è ancora una data di lancio precisa, vi chiederete se questo sia ancora il piano? Lo è. Infatti, abbiamo avuto l'opportunità di parlare nuovamente con il direttore creativo Anil Glendinning a Gamescom per ottenere ancora più informazioni sul titolo in arrivo e su quali siano i suoi reali piani di uscita.

Per cominciare, Glendinning ha spiegato There Are No Ghosts at the Grand sarà suddiviso in tre 'Capitoli' come parte del suo percorso di Early Access/Game Antea. Il primo sarà allineato con l'arrivo alla fine dell'anno, seguito poi dal Capitolo 2 probabilmente nel primo trimestre del 2027, prima che il Capitolo 3 punti alla fine del 2027.

"Con l'Accesso Anticipato, i giocatori potranno giocare la storia in modo lineare. Quindi avremo il Capitolo 1 in uscita a dicembre, e poi nel primo trimestre, suppongo, del 2027, il Capitolo 2, e poi verso la fine del prossimo anno, l'ultimo capitolo, il Capitolo 3."

Glendinning aggiunge che il Capitolo 1 sarà un'esperienza piuttosto notevole, offrendo 22 missioni (o episodi) da giocare, "che racchiude molti misteri, molte domande e molte risposte. E alla fine scoprirai perché There Are No Ghosts at the Grand."

Abbiamo anche accennato al fatto che il Capitolo 3 si allineasse con la fine del percorso Early Access e con l'arrivo completo del gioco in versione 1.0, a cui Glendinning ci ha risposto: "sì, penso sia giusto dirlo."

Con il lancio ancora previsto per dicembre 2026, abbiamo anche chiesto una data esatta, a cui Glendinning ha concluso: "Quando diciamo una data esatta, probabilmente sarà la prima settimana o giù di lì. Ma è davvero importante, penso che sia molto importante, soprattutto per gli sviluppatori indie, prestare molta attenzione a cos'altro esce in quel periodo, così da poter trovare una buona fascia oraria. Quindi, un po' più vicino al momento in cui potremo trovare un buon punto di atterraggio per il gioco, sarà quando lo pubblicheremo a dicembre. Ma sappiamo che la gente sarà molto impegnata a dicembre con quella cosa chiamata Christmas e quell'altra cosa chiamata Grand Theft Auto."

Scopri qui sotto l'intervista completa, con sottotitoli locali, con Glendinning per maggiori informazioni e notizie su There Are No Ghosts at the Grand.