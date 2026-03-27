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Molti film d'azione funzionano meglio man mano che la sceneggiatura diventa semplice. They Will Kill You è un ottimo esempio di "meno è meglio": la sceneggiatura è estremamente semplice e perde pochissimo tempo a far avanzare la trama; C'è poco o nessun riempitivo nei stretti 94 minuti che dura, con la maggior parte delle scene che sono combattimenti. Ed è uno spasso dall'inizio alla fine, uno dei film d'azione e horror più freschi e violentemente divertenti che abbia visto negli ultimi anni.

Devo ammettere che ero un po' scettico. La premessa di una giovane donna che lotta per sopravvivere in uno spazio chiuso contro un gruppo di ricchi che uccidono poveri per divertimento o per rituali satanici è un po' stanca. Diventa anche, almeno per i miei gusti, un po' frivolo vedere così tanti film giocare con questo concetto quando sappiamo che i veri ricchi del nostro mondo molto reale hanno commesso altri tipi di atrocità su una certa isola per decenni, e a nessuno sembrava importargli allora, né sembra importare ora. Certo, non è colpa del film...

Per coincidenza, They Will Kill You esce contemporaneamente a un altro film stranamente simile, il sequel Ready or Not: Here I Come, ma questo, del regista russo Kirill Sokolov, si distingue da solo per essere forse più originale e stilistico. I fratelli Muschietti hanno fatto bene nel notare il talento di Sokolov, e They Will Kill You ha tutto ciò che serve per diventare un cult in futuro.

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Forse uno dei motivi per cui mi è piaciuto così tanto questo film è quanto si integri bene nel linguaggio dei videogiochi. Mi sono divertito tantissimo a pensare a quanto assomigli a un Metroidvania: la protagonista Asia Reeves, interpretata dall'eccellente Zazie Beetz, entra in un grattacielo a New York cercando di salvare sua sorella. Lì, letteralmente tutti cercano di ucciderla, ma Asia ha abilità di combattimento impressionanti e alcune armi che acquisisce durante la sua avventura, salendo e scendendo i diversi piani dell'edificio e combattendo orde di nemici.

C'è letteralmente una parte in cui non può combattere con i nemici in una stanza finché non "trova" una nuova arma, ritorna e poi li uccide tutti: non voglio spoilerare quale arma o perché ne avesse bisogno, ma ammetto che questo, e altri momenti, mi hanno fatto ridere sulla sedia in un modo che pochi film recenti sono riusciti a fare. E l'azione è favolosa, con coreografie incredibili ma non irrealistiche e una tonnellata di creatività nel modo brutale in cui le persone vengono brutalmente smembrate, schiacciate o bruciate.

Il ritmo del film è implacabile e riduce il tempo per esposizione, flashback e spiegazione generale della trama, così che il film non perda il ritmo. Uno dei pochi difetti di questa decisione è che i personaggi secondari (tutti i "mini-boss" dell'edificio) non hanno molto da fare e il finale sembra un po' troppo affrettato. La realtà è che probabilmente ti ritroverai con la voglia di ancora, come succede con i videogiochi brevi che finiscono quando ti stai divertendo così tanto.

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Ho visto They Will Kill You e Ready or Not: Here I Come uno dopo l'altro, ed è scioccante quanto entrambi i film siano simili: le loro trame sono quasi identiche, due sorelle che cercano di riconnettersi mentre vengono inseguite da ricchi che vogliono sacrificarle. È un po' ingiusto confrontarli direttamente, ma mentre il sequel di Ready or Not mi è sembrato per lo più privo di ispirazione, poco divertente, ripetitivo, troppo lungo e a tratti quasi noioso, They Will Kill You è stato un tour de force dall'inizio alla fine.

Alcuni dei combattimenti più brutali e violenti che abbia visto ultimamente, una coppia di protagonisti simpatici, scelte visive molto stilistiche ma non troppo invadenti, una bella dose di umorismo nero, che rendono il viaggio breve ma intenso che ti lascia con la voglia di di più. E uno dei film più puri in stile "Metroidvania" dai tempi di Die Hard. È un momento fantastico.