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Potrebbe sembrare un po' ambizioso paragonare Thick as Thieves a titoli come Dishonored e Thief. È un piccolo gioco indie al prezzo di soli £5, quindi cosa possiamo aspettarci, davvero? Detto ciò, ha il padre di Deus Ex, Warren Spector, quindi ci si aspetterebbe in qualcosa di speciale. Purtroppo, Thick as Thieves è molto al di sotto degli standard fissati dal meglio degli action stealth e immersive sim, cadendo al di sotto di ciò che speravamo dall'ultima uscita dello sviluppatore OtherSide Entertainment.

Dai trailer, Thick as Thieves sembra interessante. Davvero. Il mondo di Kilcairn è affascinante, mescolando una disposizione urbana alternativa con elementi mistici, molto simile alla Maledetta Mela di Valve in Deadlock. Anche se quella città è tipicamente americana, Kilcairn ha un'atmosfera piuttosto scozzese, con molte guardie che hanno un accento un po' particolare. È un po' Dunwall, ma non è così sviluppato né così vario nei suoi ambienti e nelle persone. Abbiamo due mappe in Thick as Thieves, la Tenuta Elway e la Gilda dei Constabili (praticamente il quartier generale della polizia).

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Vai avanti e indietro tra queste due mappe nel corso della breve campagna, completando missioni nella "storia", che consiste quasi interamente in pop-up di testo che ti vengono lanciati nel tuo rifugio tra una missione e l'inizio delle tue avventure. Thick as Thieves non nasconde nulla della sua lunghezza. È un gioco breve, ti permette di completare la campagna in circa 4 ore, ma senti davvero quelle ore. Il ciclo è semplice: trova un modo per entrare nella posizione di spawn da uno dei pochi punti di spawn, rintraccia ciò che ti serve, poi trova l'uscita, che appare casualmente anche in vari punti della mappa. Torrette, piastre di pressione, occhi mistici erranti, guardie e versioni spettrali di loro bloccano il tuo cammino, con vari gradi di frustrazione.

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Mi sembra, giocando a Thick as Thieves, che il gioco voglia evitare di essere paragonato direttamente a Dishonored così tanto da decidere di peggiorare il gameplay per evitare accuse di meccaniche copiate o di divertimento. Questo è interamente a svantaggio del gioco. Alcuni livelli sono solidi, ma sembra di non poter vivere una mappa al massimo perché ti manca molta mobilità divertente. Il tuo personaggio si muove a un ritmo glaciale, specialmente quando è accovacciato, che è quello che farai la maggior parte del tempo in un gioco stealth. Lo strumento di mobilità che hai, il rampino, ha una portata e uno slancio così brevi che è sconcertante anche solo pensare di includerlo. Sul serio, non puoi nemmeno andare dal basso alla cima di una scala con quella cosa. Ti fa sentire sicuramente lento quando vieni notato da una guardia e provi a scappare, solo per vederla attivare il turbo e sbattere il manganello sulla nuca, raggiungendoti quasi all'istante.

Certo, una bomba fumogena ti tira fuori dai guai, ma ne hai solo una e potresti essere lontano dall'essere una ricarica.

La lentezza di Thick as Thieves potrebbe farti pensare che richieda una pianificazione più strategica del gioco, e a onor del vero ci sono momenti in cui ti sembra di essere sulla strada per diventare un ladro esperto. Poi una guardia si rialza dopo che li hai abbattuti. È un'idea interessante, ma vedere i nemici riemergere e poi fare finta che nulla fosse successo dopo averli soffocati sembra che metà del lavoro sia stato fatto per esplorare al massimo questa idea. Inoltre, non c'è altro modo per reagire contro le guardie, o per eliminarle definitivamente, quindi se una si alza nel momento sbagliato (cosa che non puoi monitorare), puoi essere fregato a uscire da una cassaforte appena saccheggiata, come è successo a me.

Thick as Thieves ho fatto un spostamento abbastanza recente, passando da un gioco PvPvE a solo co-op e PvE. Si vede davvero. Non c'è una funzione di salvataggio rapido in single-player, quindi se sbagli a causa dell'IA nemica difettosa o semplicemente vuoi massimizzare il tuo potenziale di furtività, sei costretto a scappare via, liberandoti di ogni progresso mentre torni in un posto sicuro nell'ombra. La rinascita delle guardie è un'altra cosa che potrebbe aver funzionato se avessi avuto a che fare con altri giocatori oltre alla tua mini squadra di ladri. Tuttavia, così com'è il gioco, molte idee sono rimaste in gran parte non rifinite. Anche la cooperativa sembra uno spreco. È già abbastanza difficile cercare di vedere qualcosa nel gioco senza la comoda gemma che raccogli nel tutorial (devi tirarla fuori per usarla), ma durante il test in cooperativa con un amico ho dovuto mandarlo via in una mappa per poterlo individuare attraverso un muro, invece di averlo al mio fianco.

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Il rampino più inutile di tutto il mondo del gaming?

Questo gioco è incredibilmente oscuro. Non sto parlando di un po' di tensione; Intendo letteralmente buio. Spegnendo le luci di una stanza ti lanci verso lo schermo, cercando di capire dove devi passare dopo. È ancora più fastidioso perché c'è tutta una meccanica che dice che è più probabile che tu venga visto se sei alla luce. Ancora una volta, concetto interessante, ma esecuzione sprecata che serve a togliere il divertimento complessivo del giocatore. Il fatto che non ci sia uno slider di luminosità nelle opzioni visive, né un filtro di motion blur a dire il vero, dimostra che Thick as Thieves avrebbe avuto bisogno di imparare le basi prima di preoccuparsi di aggiungere cose come i grammofoni che possono contrastare i nemici fantasma.

Quello che ci resta dal vecchio gioco PvPvE è un'esperienza che sembra confusa e con meccaniche che si contrappongono all'idea che il giocatore si diverta a giocare. I contratti, ovvero le tue missioni principali, sono piuttosto interessanti, offrono spunti sul mondo che avrei voluto vedere di più, ma non puoi lasciare un'area senza completare le missioni secondarie arbitrarie come saccheggiare una cassaforte o semplicemente raccogliere £4.000 di bottino. Rovina l'idea che questa sia una missione focalizzata, parte di una storia più ampia che ha davvero ricompense e significato. Invece, si ha l'impressione che ciò che stiamo giocando sia ciò che Otherside Entertainment potrebbe mescolare dopo aver abbandonato l'elemento PvPvE.

Ci sono parti di Thick as Thieves che mi sono piaciuti. Il mondo ha un forte nucleo stilistico e alcuni elementi di sfondo della storia hanno suscitato il mio interesse. È anche piuttosto difficile sballare in un gioco che costa solo £5. Tuttavia, è anche un progetto drasticamente deludente. Quando quest'anno saremo passati dieci anni da Dishonored 2, mi sarebbe piaciuto che un gioco, qualsiasi gioco, provasse a prendere il suo posto. Un buon level design è apprezzato in Thick as Thieves, ma è difficile lodarlo davvero quando hai solo due livelli. Ma ehi, potrei solo essere un brontolone su questo, e per il prezzo a cui ha Thick as Thieves, potrebbe valere la pena provare, solo per vedere se ti piace di più.