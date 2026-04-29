Thick as Thieves costerà meno di un biglietto al cinema al lancio

È diventato abbastanza chiaro che più un gioco è economico, più i giocatori sono propensi a procurarsi una copia, cosa che è stata incredibilmente evidente l'anno scorso guardando a successi come Split Fiction, Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders e altri. I team di OtherSide Entertainment stanno portando questo passo avanti per il loro prossimo Thick as Thieves, poiché è chiaro che lo sviluppatore vuole che il maggior numero possibile di giocatori si butti nell'azione.

È stato confermato che Thick as Thieves verrà lanciato al prezzo molto accessibile di £4,99/€4,99. Sì, non è un errore o un refuso, potrai procurarti una copia di un gioco nuovo di zecca per meno di un biglietto cinematografico.

Per quanto riguarda quando Thick as Thieves verrà effettivamente rilasciato, il gioco è previsto per il 20 maggio, e puoi vedere qui sotto l'ultimo trailer del gioco, che mette in evidenza una grande quantità di gameplay e mostra cosa aspettarti dall'azione.