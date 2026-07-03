Thick as Thieves sviluppatore avrebbe licenziato altri 18 dipendenti

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Non sono stati un paio di mesi facili per OtherSide Entertainment, poiché dopo il lancio di Thick as Thieves a metà-fine maggio, lo studio è stato costretto a ridurre e licenziare circa 17 membri dello staff all'inizio di giugno, con un rapporto di Game Developer che ora afferma che altri 18 dipendenti sono stati licenziati a inizio luglio.

Da un portavoce dello sviluppatore, viene menzionato che al momento "meno di 10" persone sono rimaste in OtherSide, un numero significativo in calo rispetto ai quasi 50 sviluppatori che lo studio aveva in passato.

Anche il personale rimasto sembra non avere un futuro molto promettente davanti a sé, dato che il portavoce ha anche sottolineato direttamente che "attualmente non ci sono piani per lo studio di lavorare su futuri giochi."

OtherSide ha anche condiviso una dichiarazione più completa, spiegando che il segmento dei immersive sim games è stato uno "spazio sempre più impegnativo da occupare" e che, sebbene Thick as Thieves abbia ricevuto una "risposta incoraggiante al lancio", è diventato evidente che "la continuazione dello studio nella sua forma attuale non è più una strada commercialmente sostenibile."

Lo sviluppatore conclude aggiungendo: "Siamo profondamente grati al team per il loro lavoro eccellente e ci rammaricammo per questo risultato, avendo cercato ogni alternativa per trovare una soluzione preferibile."