Thief: The Dark Project Remastered confermato per l'inverno 2026

Se aspettavi da quello che sembra un'eternità un nuovo gioco stealth che potesse competere con titoli classici di Thief, forse è il momento di tornare a quei vecchi preferiti? Ancora meglio, aspetta qualche mese, e Nightdive Studios può darti una versione rimasterizzata di uno.

Lo studio dietro i remaster di System Shock e Star Wars: Dark Forces è tornato, portando una nuova interpretazione di Thief: The Dark Project. Nel trailer qui sotto, vediamo il gioco originale con un restyling visivo. Le meccaniche originali e il loop sono ancora presenti, e i fan vecchi e nuovi avranno un'esperienza il più possibile simile all'originale, senza l'aspetto datato. Ci sono anche miglioramenti per migliorare la qualità della vita, quindi anche se hai l'originale da qualche parte conservato da qualche parte, pronto all'uso, potresti voler dare un'occhiata a questo.

Thief: The Dark Project è stato lanciato per la prima volta nel 1998. Il gioco è stato il primo del suo genere, utilizzando luce e suono come meccaniche da considerare per i giocatori, e ha generato diversi sequel. Ci sono stati tentativi più recenti di riportare Thief sulla mappa, ma chi era presente per l'originale ricorda quanto abbia cambiato la scena. I giochi stealth che amiamo oggi probabilmente non sarebbero gli stessi senza Thief.