Thief VR: Legacy of Shadow annunciato con un primo trailer

Se ti sei perso la serie Thief, abbiamo delle buone notizie da offrire con un nuovissimo gioco. Questo titolo ha lo scopo di presentare l'antica serie a un nuovo pubblico. In collaborazione tra Vertigo Games e Eidos-Montréal, Thief VR: Legacy of Shadow è stato progettato da zero per essere giocato su PlayStation VR2. Maze Theory, lo sviluppatore del titolo, ha questo da dire sull'avventura:

L'esperienza VR eleva il gameplay a nuovi livelli, soprattutto quando si tratta di combattimenti e attività di precisione come il tiro con l'arco. La combinazione di controlli intuitivi, feedback tattile e mira realistica renderà presumibilmente il combattimento a distanza una sfida emozionante. Che tu stia disattivando silenziosamente una guardia a distanza o colpendo un bersaglio preciso, la tua abilità e la tua concentrazione saranno messe alla prova.

Resta da vedere se questo è un modo per testare l'interesse del franchise per un nuovo titolo a grandezza naturale su più formati, e puoi già aggiungere il gioco alla lista dei desideri. Il lancio è previsto per il 2025 e se vuoi saperne di più sul progetto, puoi guardare il trailer qui sotto.