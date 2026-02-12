HQ

Thomas Partey, calciatore ghanese attualmente alla squadra spagnola Villarreal, ex Arsenal e Atlético de Madrid, è stato accusato di due ulteriori capi d'accusa di stupro. Queste sono diverse dalle accuse per cui sarà processato a novembre 2026 dopo aver ottenuto la cauzione la scorsa estate.

Le nuove accuse provengono da un altro rapporto, presentato contro di lui nel 2020, un caso che la polizia di Londra ha riaperto nel 2025, riguardante due capi d'accusa di stupro contro un'altra vittima. Sarà tenuto a comparire presso il Westminster Magistrates' Court il 13 marzo per una prima udienza.

Partey si è dichiarato non colpevole di cinque capi d'accusa di stupro contro due donne e aggressione sessuale su una terza donna la scorsa estate, avvenuti a Londra nel 2021 e nel 2022. Dopo essere stato rilasciato su cauzione prima del processo nel novembre 2026, ha firmato con il Villarreal, attualmente quarto in LaLiga con gli stessi punti dell'Atlético de Madrid.

A Partey è stato permesso di giocare a football, con l'unico divieto di contattare le vittime e informare di qualsiasi viaggio con 24 ore di anticipo. La sua firma con il Villarreal, dopo che le accuse erano state mosse e era stato processato, fu molto controverso tra i tifosi della squadra spagnola.