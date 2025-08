Thomas Partey ha ottenuto la libertà condizionale dopo essere stato accusato di stupro: il Villareal lo firmerà?

HQ

Thomas Partey, il centrocampista ghanese, accusato di cinque capi d'accusa di stupro e uno di aggressione sessuale da parte di tre donne, ha ottenuto la libertà condizionale. Le sue condizioni di cauzione stabiliscono che non può contattare nessuna delle tre donne e deve notificare alla polizia eventuali cambiamenti permanenti di indirizzo o viaggi internazionali.

Tutti questi incidenti sono accaduti tra il 2021 e il 2022, tutti a Londra, quando il calciatore giocava per l'Arsenal. È indagato dal 2022, ma non è stato accusato pubblicamente fino al mese scorso, quattro giorni dopo la scadenza del suo contratto con l'Arsenal il 30 giugno 2025. Pertanto, l'Arsenal ha rifiutato di commentare la questione, ricordando semplicemente che "il contratto del giocatore è scaduto il 3 giugno" e che "a causa di procedimenti legali in corso il club non è in grado di commentare il caso.

Martedì 5 agosto, Partey è stato convocato alla Westminster Magistrates' Court, dove gli è stata concessa la libertà su cauzione. Il processo inizierà il 2 settembre all'Old Bailey, la Royal Courts of Justice di Londra.

Il giocatore si unirà al club spagnolo del Villareal per un contratto di un anno, anche se le cose potrebbero cambiare poiché il processo inizia tre giorni dopo la fine del mercato estivo. La maggior parte dei tifosi del Villareal ha protestato per la firma di Partey in seguito alle sue accuse di stupro. Spetta al Villareal, squadra di Champions League la prossima stagione, prendere la decisione su Partey: se finiranno per ingaggiarlo, anche se finirà per essere scagionato in tribunale, i tifosi probabilmente lo rifiuteranno...