Thomas Tuchel difende Jude Bellingham dopo le critiche per le sue esplosioni di rabbia: "È un bravo ragazzo, molto aperto, molto intelligente"

Jude Bellingham si è arrabbiato molto quando il suo pareggio è stato annullato dal VAR nella sconfitta per 3-1 dell'Inghilterra di martedì contro il Senegal, e ha calciato la palla nel loro con il fischio finale. Alcune persone hanno recentemente criticato il temperamento di Bellingham, ma Thomas Tuchel, allenatore dell'Inghilterra, ha difeso il suo giocatore... Anche se ha ammesso di essere "un po' ripugnante per mia madre".

"Faccio fatica a vederlo", ha detto Tuchel, quando gli è stato chiesto se Jude non dovrebbe essere un giocatore titolare a causa delle sue recenti prestazioni da TalkSport. "Penso che debba essere il contrario, come possiamo avere la migliore versione di lui e la migliore accettazione, e che le persone capiscano cosa ci sta portando e che sta portando un certo vantaggio".

L'allenatore tedesco, però, ha ammesso che la sua rabbia "deve essere incanalato verso l'avversario e verso il nostro obiettivo, non per intimidire i compagni di squadra o essere troppo aggressivi nei confronti di compagni e dirigenti, ma sempre verso la soluzione, verso la vittoria".

"Lui ha il fuoco e non voglio attenuarlo. Dovrebbe giocare con questo tipo di fuoco, ma il fuoco ha alcuni attributi che possono intimidirti, forse anche come compagno di squadra", aggiungendo che è un bravo ragazzo, molto aperto, molto intelligente, ma per le persone fuori, che vedono solo "la rabbia, la fame e il fuoco, può uscire in un modo che può essere un po' ripugnante. ad esempio, per mia madre quando si siede davanti alla TV."

"A volte non riesce a vedere il ragazzo simpatico, ben educato e ben educato che vedo io".