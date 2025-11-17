Thomas Tuchel disapprova i gesti di Bellingham mentre è sostituito: "il comportamento è fondamentale"

HQ

Jude Bellingham è stato nominato MVP nella vittoria per 2-0 contro l'Albania, la sua prima partita da titolare con l'Inghilterra da giugno, sostituendo Morgan Rogers, che aveva preso il suo posto durante l'infortunio di Bellingham e si è guadagnato il posto nella squadra per la Coppa del Mondo, lasciando Thomas Tuchel in un dilemma. Tuttavia, nonostante la buona prestazione, Tuchel ha criticato l'atteggiamento di Jude quando è stato sostituito all'84° minuto.

Bellingham gesticolò con le braccia, frustrato per essere stato sostituito, ma finì per stringere la mano a Tuchel mentre usciva dal campo prima di sedersi in panchina. Tuchel, interrogato sul momento in un'intervista a BBC Radio 5, ha detto che non vuole "rendere la situazione più grande in questo momento", ma ha ricordato che "il comportamento è fondamentale e il rispetto verso i compagni di squadra che entrano. Le decisioni vengono prese e devi accettarle come giocatore."

"Le mie parole restano: siamo una questione di standard, livello, impegno reciproco e rispetto reciproco. Non cambieremo né decideremo solo perché qualcuno agita le braccia."

Tuchel (che qualche mese fa ha definito Bellingham "ripugnante") non ha spiegato perché abbia sostituito Bellingham, ma il giocatore aveva già ricevuto un cartellino giallo, un altro avrebbe significato la sua sospensione per l'inizio del torneo.