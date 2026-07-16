Thomas Tuchel prevede di continuare come allenatore dell'Inghilterra fino a UEFA Euro 2028

HQ

Dopo che l'Inghilterra ha perso la semifinale dei Mondiali contro l'Argentina 2-1, molti chiedono il licenziamento dell'allenatore Thomas Tuchel, le cui decisioni di ritirarsi dopo che Anthony Gordon aveva segnato il primo gol (inserendo un terzo difensore centrale, sostituendo Gordon al posto del difensore Ezri Konsa, e successivamente eliminando Declan Rice e Reece James per Nico O'Reilly e Dan Burn, così come la decisione di non usare Madueke o Saka e di usare invece Morgan Rogers nell'once titolare) hanno portato l'Argentina a dominare gli ultimi 35 minuti della partita (e l'Inghilterra aveva solo il 12% di possesso palla dopo il gol di Gordon).

Alla fine, l'Argentina inevitabilmente segnò: Enzo Fernández e Lautaro Martínez segnarono e l'Inghilterra subì forse la sconfitta più crudele nella storia dei Mondiali. E Tuchel? Secondo la BBC, ha ancora il sostegno della Football Association e del suo amministratore delegato Mark Bullingham.

In effetti, la FA ha firmato un prolungamento del contratto con il Tuchel a febbraio: il suo contratto inizialmente sarebbe durato solo dopo i Mondiali, ma prima della competizione la fiducia nei tedeschi era alta dopo una campagna di qualificazione di successo, e gli è stata concessa una proroga fino a dopo l'UEFA Euro Championship 2028, che si svolge in Inghilterra, Galles, Scozia e Repubblica d'Irlanda.