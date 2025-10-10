Thomas Tuchel si lamenta del silenzio dei tifosi durante la vittoria dell'Inghilterra sul Galles: "Avrebbe potuto aiutarci a recuperare energia nel secondo tempo"

HQ

L'Inghilterra ha sconfitto i vicini del Galles per 3-0 in un'amichevole giovedì sera. Morgen Rogers, Ollie Watkines e Bukayo Saka hanno segnato nei primi 20 minuti, ma avrebbe potuto essere una punizione più grande per il Galles. In effetti, Thomas Tuchel suggerisce che il risultato avrebbe potuto essere migliore con un po' più di entusiasmo da parte della folla.

Nonostante lo stadio di Wembley gremito con più di 78.000 spettatori, l'allenatore dell'Inghilterra si è lamentato del fatto che i tifosi erano molto silenziosi. "Avremmo potuto essere in vantaggio per 5-0 all'intervallo. Non siamo riusciti a segnare il quarto e il quinto. Lo stadio era silenzioso. Non abbiamo recuperato alcuna energia dagli spalti. Abbiamo fatto di tutto per vincere", si è lamentato l'allenatore tedesco. "Avrebbe potuto anche aiutarci nel secondo tempo a ritrovare le energie e a riprendere il ritmo".

"Oggi eravamo 3-0, dopo 23 minuti, abbiamo vinto pallone dopo pallone e mi sono chiesto: 'Perché il tetto è ancora sullo stadio? Cosa sta succedendo?'", ha aggiunto, ma non voleva farne un grosso problema, dicendo che non è un problema, ma si sentiva comunque un po' deluso.

La prossima partita per l'Inghilterra è una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo contro la Lettonia martedì prossimo, dove potrebbe essere una delle prime squadre europee ad assicurarsi un posto di qualificazione diretta per la competizione.